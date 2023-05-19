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أخبار عاجلة
زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" بشأن دعم تشكيل "تحالف لتسليم طائرات" لأوكرانيا (الشرق)
Lebanon 24
19-05-2023
|
13:24
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