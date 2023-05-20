Advertisement

أخبار عاجلة

مجموعة السبع: نرحّب بمبادرات التهدئة في الشرق الأوسط بما فيها التفاهمات بين السعودية وإيران

Lebanon 24
20-05-2023 | 04:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشرق" عن مسؤول أميركي: مجموعة السبع ملتزمة بتجميد الأصول الروسية حتى نهاية الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
20/05/2023 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: قمة مجموعة السبع ستتبنى نهجا مشتركا تجاه التحدي الذي تمثله الصين (الشرق)
lebanon 24
20/05/2023 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان روسي- صيني: نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران (الشرق)
lebanon 24
20/05/2023 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: مجموعة G7 بدأت تنفيذ نحو 90 مشروعا في البنية التحتية في الدول النامية (الشرق)
lebanon 24
20/05/2023 14:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:09 | 2023-05-20
07:08 | 2023-05-20
06:41 | 2023-05-20
06:37 | 2023-05-20
06:34 | 2023-05-20
06:30 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website