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الحرس الثوري الإيراني: هجماتنا على العراق ستستمر إذا لم تطرد الحكومة الجماعات المعارضة لطهران من إقليم كردستان (الشرق)

Lebanon 24
20-05-2023 | 06:27
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