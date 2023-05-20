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وزير الداخلية بسام مولوي لـ"الحدث": الجهات اللبنانية تقوم بخطوات استباقية لمنع تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
20-05-2023 | 06:30
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وزير الداخلية بسام مولوي للـ"ام تي في" ردًّا على ما إذا كان مؤهّلاً ليكون رئيس حكومة: نحن لا نخون ميقاتي ولا نغدر به ولستُ بمنافسةٍ مع أحد إنّما مع نفسي لتأمين حاجات اللبنانيين
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