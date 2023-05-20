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بو صعب من معراب: أعتقد أنّه لم تعد هناك عقبات في الخطوة المقبلة التي نريد القيام بها وفي الأسابيع الآتية سنستكمل ما قمنا به اليوم والزيارة كانت إيجابيّة

Lebanon 24
20-05-2023 | 07:27
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