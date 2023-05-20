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البيت الأبيض: بايدن سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأوكراني في هيروشيما باليابان غدا الأحد

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:13
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