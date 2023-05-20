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رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكننا المشاركة في إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:34
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