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الفاتيكان: البابا فرنسيس يكلف أحد الكرادلة بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا

Lebanon 24
20-05-2023 | 13:25
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