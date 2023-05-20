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الخارجية الأميركية: بلينكن يدين أعمال العنف التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين

Lebanon 24
20-05-2023 | 15:17
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