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المستشار الألماني: خطط تسليم F16 لأوكرانيا رسالة لروسيا التي لا يمكن أن تتوقع النصر حتى إذا كانت الحرب طويلة الأمد فإن دعم أوكرانيا سيتوسع

Lebanon 24
20-05-2023 | 23:08
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