الراعي: نتساءل أين هي الممارسة السياسية في لبنان من رسالتها واحترام الشخص البشري وحقوقه؟ أين هي من انماء المواطن؟ أين هي من توفير السلام والعدالة والاستقرار الأمني؟

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