وزير السياحة لـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا ويجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح الوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء من اجل الوصول الى حلّ

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