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صفي الدين: نؤكد في مناورة "حزب الله" اليوم الجاهزية الكاملة للمقاومة دائماً لمواجهة أي عدوان وتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان

Lebanon 24
21-05-2023 | 06:03
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