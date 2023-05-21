23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
صفي الدين: راقبنا فشل العدو وعجزه في تثبيت معادلة جديدة في معركة ثأر الأحرار في غزة
Lebanon 24
21-05-2023
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام: معركة ثأر الأحرار صفحة جديدة من صفحات التضحية والبطولة
Lebanon 24
كتائب القسام: معركة ثأر الأحرار صفحة جديدة من صفحات التضحية والبطولة
21/05/2023 15:36:45
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صفي الدين: العدو سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة
Lebanon 24
صفي الدين: العدو سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة
21/05/2023 15:36:45
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صفي الدين: نقول للإسرائيليين بأنهم إذا فكروا بتوسيع دائرة العدوان فالمقاومة جاهزة لتمطر العدو بما لا يستطيع رده
Lebanon 24
صفي الدين: نقول للإسرائيليين بأنهم إذا فكروا بتوسيع دائرة العدوان فالمقاومة جاهزة لتمطر العدو بما لا يستطيع رده
21/05/2023 15:36:45
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صفي الدين: نؤكد في مناورة "حزب الله" اليوم الجاهزية الكاملة للمقاومة دائماً لمواجهة أي عدوان وتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان
Lebanon 24
صفي الدين: نؤكد في مناورة "حزب الله" اليوم الجاهزية الكاملة للمقاومة دائماً لمواجهة أي عدوان وتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان
21/05/2023 15:36:45
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
Lebanon 24
الدفع بالدولار او المغادرة... لا حلول أخرى
14:31 | 2023-05-20
20/05/2023 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور خطيبها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها وتتعرّض لموقف مُحرج: فستانها تمزق! (فيديو)
Lebanon 24
بحضور خطيبها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها وتتعرّض لموقف مُحرج: فستانها تمزق! (فيديو)
23:00 | 2023-05-20
20/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
Lebanon 24
فادي الخطيب على سرير المستشفى... أجرى عمليّة جراحيّة صعبة وهذا وضعه الصحيّ الآن (صور)
08:44 | 2023-05-20
20/05/2023 08:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الإسعاف توجّهت إلى المكان ومعلومات عن سقوط جرحى... آليّة عسكريّة تصطدم بفاصل إسمنتيّ
Lebanon 24
فرق الإسعاف توجّهت إلى المكان ومعلومات عن سقوط جرحى... آليّة عسكريّة تصطدم بفاصل إسمنتيّ
10:17 | 2023-05-20
20/05/2023 10:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
Lebanon 24
الطاولات تطايرت في الهواء.. شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف (صور)
02:00 | 2023-05-21
21/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:35 | 2023-05-21
روسيا تعتبر أن حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضًا دعائيًا"
08:22 | 2023-05-21
دولة الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى وتدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر
08:20 | 2023-05-21
الخارجية الروسية: مجموعة السبع تحولت إلى حاضنة تنضج فيها المبادرات الهدامة التي تقوض الاستقرار العالمي
08:16 | 2023-05-21
نتنياهو باجتماع لحكومته بنفق أسفل الأقصى: من أجل أمن إسرائيل ووحدة القدس يجب استمرار حكومتنا بتركيبتها الحالية
07:56 | 2023-05-21
قائد القوات البرية الأوكرانية: نسيطر الآن على جزء صغير من باخموت وهذا يمنحنا الفرصة لدخول المدينة في حالة حدوث تغيير في الوضع
07:32 | 2023-05-21
الخارجية السعودية: القوات الإسرائيلية مسؤولة عن تداعيات استمرار التجاوزات بالمسجد الأقصى
فيديو
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
الطيار كان ينفذ مناورات استعراضية.. أف-18 إسبانية هوت وتحولت إلى كتلة من نار مشتعلة (فيديو)
13:43 | 2023-05-20
21/05/2023 15:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact