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بايدن: سنواصل الالتزام بسياسة الصين الواحدة ولا نتوقع من تايوان أن تعلن استقلالها لكننا سنواصل دعمها في مواجهة التهديدات الصينية

Lebanon 24
21-05-2023 | 06:24
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