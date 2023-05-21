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حركة الجهاد الإسلامي: سياسات العدوان الإسرائيلي في القدس والأقصى تأتي في سياق الحرب الصهيونية ضد شعبنا

Lebanon 24
21-05-2023 | 06:48
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