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أخبار عاجلة
الخارجية السعودية: القوات الإسرائيلية مسؤولة عن تداعيات استمرار التجاوزات بالمسجد الأقصى
Lebanon 24
21-05-2023
|
07:32
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