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دولة الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى وتدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر

Lebanon 24
21-05-2023 | 08:22
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