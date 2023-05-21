Advertisement

أخبار عاجلة

تجدد القصف الجوي في الخرطوم (العربية)

Lebanon 24
21-05-2023 | 12:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجدد الاشتباكات بالخرطوم وتحليق لطيران الجيش وسماع أصوات مضادات أرضية (العربية)
lebanon 24
22/05/2023 04:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات في محيط منطقة المطار في الخرطوم (العربية)
lebanon 24
22/05/2023 04:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات في مناطق عدة في الخرطوم (العربية)
lebanon 24
22/05/2023 04:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات في منطقة شمبات في منطقة الخرطوم بحري وتحليق للطائرات واستخدام للمضادات الجوية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/05/2023 04:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:36 | 2023-05-21
20:09 | 2023-05-21
20:08 | 2023-05-21
19:40 | 2023-05-21
19:30 | 2023-05-21
19:29 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website