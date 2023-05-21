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رائدا الفضاء السعوديان علي وريانة يلتقيان أهاليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق

Lebanon 24
21-05-2023 | 13:04
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