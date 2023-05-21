باسيل: اليوم الملفات عم تنكشف، وورقة عم تكشف الثانية، وملف عم يكشف التاني، واعتراف عم يجرّ التاني، وقاضي عم يلحق التاني، ودولة عم تلحق الثانية... وهيدي ما رح توقف

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