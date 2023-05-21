بسام مولوي: القوانين اللبنانية تمنع إقالة حاكم المركزي ما خلا ثبوت الإختلاس أو خطأ في السياسيات أو العجز الصحي ويجب دراسة إذا توافر أحد الشروط ويمكن أن يكون المخرج دعوته إلى التنحي طوعاً

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