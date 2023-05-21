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بسام مولوي: في حال قبل الطعن بقانون التمديد للإنتخابات البلدية سنجدد المطالبة بالتمويل اللازم لإجرائها "وما ممكن نعمل إنتخابات بلا تمويل"
Lebanon 24
21-05-2023
|
15:53
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