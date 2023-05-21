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بسام مولوي: في حال قبل الطعن بقانون التمديد للإنتخابات البلدية سنجدد المطالبة بالتمويل اللازم لإجرائها "وما ممكن نعمل إنتخابات بلا تمويل"

Lebanon 24
21-05-2023 | 15:53
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22/05/2023 04:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/05/2023 04:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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