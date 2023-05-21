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رائدا الفضاء السعوديان ريانة وعلي يستقران في مركبة "دراغون" استعدادا للإنطلاق إلى الفضاء
Lebanon 24
21-05-2023
|
17:28
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