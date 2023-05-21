Advertisement

أخبار عاجلة

هبوط ناجح على الأرض لقاعدة الصاروخ الذي حمل الرواد إلى الفضاء

Lebanon 24
21-05-2023 | 17:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إكتشاف... ما الذي يحمي الأرض من فوضى الفضاء؟
lebanon 24
22/05/2023 08:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل ساعات من انطلاق رحلتهما.. رائدا الفضاء السعوديان يشاركان لحظاتهما الأخيرة على الأرض (صور)
lebanon 24
22/05/2023 08:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلل تقني بمنظومة القبة الحديديةحال دون اعتراض الصاروخ الذي أصاب المبنى في رحوفوت أمس
lebanon 24
22/05/2023 08:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الصاروخ الروسي الذي أصاب بولندا.. ما جديد الأزمة؟
lebanon 24
22/05/2023 08:53:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:43 | 2023-05-22
01:42 | 2023-05-22
01:41 | 2023-05-22
01:36 | 2023-05-22
01:25 | 2023-05-22
01:14 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website