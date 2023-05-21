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رئيس الهيئة السعودية للفضاء للعربية: السعودية أصبحت هي الأولى عربيا بإرسالها 3 رواد فضاء

Lebanon 24
21-05-2023 | 18:30
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