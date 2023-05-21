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الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية

Lebanon 24
21-05-2023 | 19:29
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