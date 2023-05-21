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الرئاسة الفلسطينية: نطالب واشنطن بالتدخل لوقف الجنون الإسرائيلي وصمتها شجع الاحتلال على التمادي في عدوانه

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:42
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