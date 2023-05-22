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إصابة فلسطيني واعتقال 3 خلال مواجهات مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحياء في مدينة جنين (الجزيرة)
Lebanon 24
22-05-2023
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