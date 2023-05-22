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نقولا نحاس:موضوع حاكم مصرف لبنان ليس موضوع شخص إنما أساسي لأنه من أشد وأخطر الأمور التي نعاني منها وكل الازمة اللبنانية تتمحور حول الموضوع المالي (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
22-05-2023 | 01:43
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