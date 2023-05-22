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الرئيس الإسرائيلي: لدينا صراع استراتيجي تاريخي مع إيران ولا يمكننا أن نتجاهل اقترابها من الوصول إلى السلاح النووي

Lebanon 24
22-05-2023 | 02:29
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