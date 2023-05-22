26
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا تتقدم على جانبي مدينة باخموت ولدينا موطئ قدم صغير داخل المدينة
Lebanon 24
22-05-2023
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القوات البرية الأوكرانية: نسيطر الآن على جزء صغير من باخموت وهذا يمنحنا الفرصة لدخول المدينة في حالة حدوث تغيير في الوضع
Lebanon 24
قائد القوات البرية الأوكرانية: نسيطر الآن على جزء صغير من باخموت وهذا يمنحنا الفرصة لدخول المدينة في حالة حدوث تغيير في الوضع
22/05/2023 15:51:43
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن أن قواتها استعادت نحو كيلومترين في محيط مدينة باخموت
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن أن قواتها استعادت نحو كيلومترين في محيط مدينة باخموت
22/05/2023 15:51:43
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على أربع مناطق جديدة في غرب مدينة باخموت شرقي أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على أربع مناطق جديدة في غرب مدينة باخموت شرقي أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
22/05/2023 15:51:43
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية عالقة داخل باخموت
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية عالقة داخل باخموت
22/05/2023 15:51:43
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على الشاطىء في صور.. ما مصير أكثر من 10 اشخاص اختفوا بين الامواج؟
Lebanon 24
مأساة على الشاطىء في صور.. ما مصير أكثر من 10 اشخاص اختفوا بين الامواج؟
10:31 | 2023-05-21
21/05/2023 10:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة من المصارف.. هذا ما فعلتهُ
Lebanon 24
خطوة جديدة من المصارف.. هذا ما فعلتهُ
11:39 | 2023-05-21
21/05/2023 11:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
00:23 | 2023-05-22
22/05/2023 12:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا!
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا!
09:47 | 2023-05-21
21/05/2023 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُهمّة.. كيف علقت "إسرائيل" على مناورة "حزب الله" اليوم؟
Lebanon 24
رسائل مُهمّة.. كيف علقت "إسرائيل" على مناورة "حزب الله" اليوم؟
11:50 | 2023-05-21
21/05/2023 11:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:15 | 2023-05-22
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران لتضم 5 أفراد وكيانين آخرين مسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان"
08:14 | 2023-05-22
الجزيرة: قصف جوي ومعارك بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب أم درمان
07:28 | 2023-05-22
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: قوات الأمن بدأت باتخاذ إجراءات للتعامل مع المجموعة التخريبية الأوكرانية
06:44 | 2023-05-22
ميقاتي: الحكومة متمسكة بالحفاظ على الإستقرار الأمني في كافة الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأيّ عمل يتسبب بزعزعته
06:42 | 2023-05-22
ميقاتي: الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل إنتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها إلا أنّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل
06:41 | 2023-05-22
ميقاتي: نطالب بأن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية
فيديو
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
22/05/2023 15:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact