ميقاتي خلال إجتماعه مع ورونيكا: نشدد على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة ونؤكد إلتزام لبنان بالقرار الدولي 1701

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