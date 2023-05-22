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ميقاتي: نطالب بأن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية

Lebanon 24
22-05-2023 | 06:41
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