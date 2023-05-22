ميقاتي: الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل إنتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها إلا أنّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل

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