Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: قوات الأمن بدأت باتخاذ إجراءات للتعامل مع المجموعة التخريبية الأوكرانية

Lebanon 24
22-05-2023 | 07:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: تدمير نقاط انتشار للقوات الأوكرانية ومخازن أسلحة غربية في مقاطعة دنيبروبتروفسك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/05/2023 18:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: السلام لن يحل إلا بعد إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية
lebanon 24
22/05/2023 18:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للاتحاد الإفريقي: نمرّ بظروف دولية دقيقة والحرب الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي
lebanon 24
22/05/2023 18:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تعلن إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار في باخموت
lebanon 24
22/05/2023 18:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:53 | 2023-05-22
10:53 | 2023-05-22
10:52 | 2023-05-22
10:52 | 2023-05-22
10:51 | 2023-05-22
10:43 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website