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الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران لتضم 5 أفراد وكيانين آخرين مسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان"

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:15
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