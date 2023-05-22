Advertisement

أخبار عاجلة

مركبة دراغون التي تحمل رائدي الفضاء السعوديين تلتحم بمحطة الفضاء الدولية (العربية)

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وصولهما سالمين: أول فيديو للرائدين السعوديين من الفضاء.. "السلام عليكم"
lebanon 24
22/05/2023 18:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية ترسل رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية
lebanon 24
22/05/2023 18:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رائدا الفضاء السعوديان ريانة وعلي يستقران في مركبة "دراغون" استعدادا للإنطلاق إلى الفضاء
lebanon 24
22/05/2023 18:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات نهائية في فلوريدا لإنطلاق رائدي الفضاء السعوديين في مهمة نحو الفضاء
lebanon 24
22/05/2023 18:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:53 | 2023-05-22
10:53 | 2023-05-22
10:52 | 2023-05-22
10:52 | 2023-05-22
10:51 | 2023-05-22
10:43 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website