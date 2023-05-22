Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية (العربية)

Lebanon 24
22-05-2023 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية تدين اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم (العربية)
lebanon 24
22/05/2023 23:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء الخارجية العرب: تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من لبنان والأردن والسعودية والعراق ومصر والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان والحوار المباشر مع سوريا
lebanon 24
22/05/2023 23:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المبادرة السعودية الأميركية ستستضيف بجدة ممثلين عن طرفي النزاع بالسودان (العربية)
lebanon 24
22/05/2023 23:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: 239 مواطنا تم إجلاؤهم من السودان (العربية)
lebanon 24
22/05/2023 23:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:19 | 2023-05-22
15:53 | 2023-05-22
15:32 | 2023-05-22
15:05 | 2023-05-22
14:36 | 2023-05-22
14:34 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website