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الجيش الإسرائيلي يغلق طرقاً وينصّب حواجز جنوب نابلس بعد تعرض سيارة إسرائيلية لإطلاق نار (الجزيرة)
Lebanon 24
22-05-2023
|
15:32
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