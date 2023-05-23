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أخبار عاجلة
سلطان إقليم كردستان العراق: مقتل ثلاثة عناصر مرتبطين بحزب العمال الكردستاني بقصف تركي في قضاء سنجار
Lebanon 24
23-05-2023
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03:39
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