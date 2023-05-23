Advertisement

أخبار عاجلة

وزير النفط العراقي: حريصون على الالتزام بقرارات أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط وتأمين الإمدادات

Lebanon 24
23-05-2023 | 03:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة النفط العراقية: حريصون على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (الشرق)
lebanon 24
23/05/2023 11:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك: نقص الاستثمارات قد يسبب تقلبا في أسواق النفط
lebanon 24
23/05/2023 11:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق خصوصاً أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة
lebanon 24
23/05/2023 11:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
23/05/2023 11:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2023-05-23
04:30 | 2023-05-23
04:30 | 2023-05-23
03:39 | 2023-05-23
03:16 | 2023-05-23
03:14 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website