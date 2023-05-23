معلومات للـ"ال بي سي": اللجان النيابية المشتركة تحيل اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية من 9 الى 6 أشهر على لجنة فرعية لعدم الإتفاق عليه ولمعارضته من عدد كبير من النواب الحاضرين

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