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"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام تركية: قوات الأمن التركية تلقي القبض على 15 فردا تقول إنهم كانوا يعملون لصالح الموساد

Lebanon 24
23-05-2023 | 07:45
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