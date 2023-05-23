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سامي الجميّل: المشهد الذي رأيناه منذ يومين هو تحدٍّ لكل ما يشكّل دولة وهذا تأكيد من حزب الله أنه ليس بوارد النقاش مع الآخرين

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:02
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بشأن "حزب الله"... ما الرسالة التي وجّهها سامي الجميّل لـ"التيّار"؟
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23/05/2023 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل بعد لقائه السفير السعوديّ: لا نتلقى أيّ تعليمات من أحد رئاسيًّا إنّما خياراتنا مربوطة بمصلحة بلدنا ولن نقبل أن يبقى لبنان في هذه الحالة ولن نقبل أن يملي حزب الله علينا إرادته مرّة جديدة ولذلك نرفض إنتخاب أي مرشّح تابع له
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23/05/2023 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: "حزب الله" يتعامل معنا بالمنطق الإسرائيلي في التعاطي مع الفلسطينيين و"هذا المنطق ما بيمشي معنا ونحن مقاومون" وهذا البلد لجميع اللبنانيين ولن نقبل بأيّ ابتزاز
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23/05/2023 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا يجب أن يقدم أحد تطميناً إلى العدو والعدو الذي يعتدي لماذا يجب أن نعطي تطميناً للعدو؟ وهذا الذي يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك التي حمت لبنان باعتراف من نتنياهو بالتنازل وإعطاء الحقوق في النفط والغاز
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23/05/2023 17:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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