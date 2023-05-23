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الولايات المتحدة تعلن تخصيص مساعدات إنسانية بـ 245 مليون دولار للسودان ودول جواره
Lebanon 24
23-05-2023
|
09:05
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