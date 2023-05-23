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سلام لـ"التلفزيون العربي": لم نصل بعد لاتّفاق مع صندوق النقد بسبب الخلافات السياسية

Lebanon 24
23-05-2023 | 09:25
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