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وزير السياحة وليد نصار عن حضوره جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة لـ"الجديد": اذا البنود ملحّة اكيد سوف نحضر
Lebanon 24
23-05-2023
|
10:58
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