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7 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا سبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
23-05-2023 | 11:52
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