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مسؤول إيراني للجزيرة: استهداف منشآتنا النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها

Lebanon 24
23-05-2023 | 12:49
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